2020年台灣即飲咖啡市場市值近51億元，黑松(1234)搶食黑金商機，旗下的「韋恩閃萃咖啡」去年整體業績成長15%，今年找來新的代言人，盼能再為業績添加新動能。

依經濟部統計處資料，國內即飲咖啡市場銷售量近年呈現微幅衰退，而近兩年銷售額卻以年均複合成長率3%逐漸上升，顯示消費者對即飲咖啡的品質要求提升，往高單價發展。

韋恩咖啡品牌經理魏琪玲表示，觀察日本即飲咖啡市場，寶特瓶裝咖啡2020年銷售額預估較2017年成長50%以上，這股風潮也吹進台灣，2020年韋恩閃萃咖啡更帶動當年度品牌整體業績成長15%以上，可預期此塊市場未來將在台灣持續蓬勃發展。

除了咖啡市場商機外，進入國內夏季飲料旺季，根據經濟部統計處資料顯示，整體飲料市場市值超過500億元，其中以茶類飲料居首，黑松茶花綠茶首季的業績表現較去年同期成長近20%，今年也找來新的代言人，希望推動該品項業績再上一層樓。

(時報資訊)