業績亮眼加持 聖暉早盤股漲 10:372021/06/10 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聖暉（5536）5月營收年增率高達54.7％，創歷年同期新高，4月及5月營收累計達35.96億元，已贏過第一季營收35.75億元。在業績表現亮眼加持下，聖暉10日早盤股價漲幅逾1.5％，最高來到193元。 聖暉表示，持續看好全球半導體產業景氣及全球產業鏈重組之建廠、擴廠需求，在擴大集團接單動能挹注下，今年前五月整體未完工在建工程案量水準仍較去年成長，其中又以台灣、東南亞地區客戶訂單需求熱絡，對第三季營運展望審慎樂觀。 《半導體》捷敏5月營收連3月創高 Q2締新猷有譜 台積電大漲 重新收復所有均線 (工商 ) #聖暉 #全球 #加持 #早盤 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股 多頭群龍無首 萬七失守 航運股熄火、三大法人齊賣超 04:102021/06/10 財經要聞 許願玩爆日本 遙指青森八戶 04:102021/06/10 時尚消費 《商情》買盤進場 日本橡膠終止連2跌 10:012021/06/10 財經 權王台積電開高 台股早盤重回萬七關卡 09:202021/06/10 財經 1分鐘讀財經》加碼了！台積電Q1配息2.75元 今股價飆出大驚喜？ 08:152021/06/10 財經 《國際金融》復甦展望續發酵 歐股再創新高 10:012021/06/10 財經 《半導體》台積電神救援 台股回攻萬七 10:182021/06/10 財經 《半導體》敦泰5月營收登頂 Q2續旺 09:102021/06/10 財經 《鋼鐵股》世紀鋼5月營收首破10億元 Q2營運迎風向上 10:182021/06/10 財經 《產業分析》解盲眾所關注 業績實在才是王道 10:352021/06/10 財經 《其他電子》雙鴻5月營收月減7.4％ Q3業績重回成長路 10:352021/06/10 財經 財經熱門新聞 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 美中快攤牌了？謝金河：未來關鍵90天會有驚人變化 - 財經 高端疫苗解盲在即 內行曝生技股「水很深」暗黑內幕 - 財經 鋼鐵族群倒地原因曝光 這次兇手是他 - 財經 美國通膨報應來了？謝金河曝新一輪美中對幹結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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