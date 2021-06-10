聖暉（5536）5月營收年增率高達54.7％，創歷年同期新高，4月及5月營收累計達35.96億元，已贏過第一季營收35.75億元。在業績表現亮眼加持下，聖暉10日早盤股價漲幅逾1.5％，最高來到193元。

聖暉表示，持續看好全球半導體產業景氣及全球產業鏈重組之建廠、擴廠需求，在擴大集團接單動能挹注下，今年前五月整體未完工在建工程案量水準仍較去年成長，其中又以台灣、東南亞地區客戶訂單需求熱絡，對第三季營運展望審慎樂觀。

(工商 )