16日日股表現，晶片族群走弱，但景氣相關類股卻強勢表態。日經最後收29,291.01點，跌150.29點或0.51%。東證則收1,975.86點，漲0.38點 或0.02%。東證成分股豐田汽車強勢，盤中股價一度來到歷史新高位10,330日圓，最後收10,175日圓。

瑞穗證券認為，市場在靜候美國聯準會發表談話之時，觀望態度濃厚，景氣相關族群可望在疫後受益故表現強勁。

日本晶片類股走弱，因受到美國費城半導體指數下跌影響。晶片製造設備供應商東京威力科創跌1.1%，半導體測試設備業者愛德萬測試跌0.19%。

不過，能源、原物料以及海運業者卻逆勢上揚。日本最大的油氣勘探業者帝石表現亮眼，漲3.7%，因原油價格創下兩年多以來新高。

百貨公司股價上漲，高島屋漲2.07%，三越伊勢丹控股漲0.24%。

東證指數中，日立與空調製造業者大金工業分別漲2.48% and 2.22%。

日經指數中，漲幅最大的是川崎汽船漲4.94%，網路業者CyberAgent也漲4％。至於跌幅最大的是Unitika跌3.38%，其次是電池商GS Yuasa下跌3.2%，索尼也跌2.86%。