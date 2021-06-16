台股加權指數16日開低在17,357.37點，呈現小跌，航運股逆勢上漲，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）早盤漲幅分別達4～9％，領漲大盤，散裝航運股表現亦強，帶領大盤緩步向上攻堅，指數在平盤附近震盪。

美國聯邦公開市場委員會貨幣政策會議結果出爐前夕，最新經濟數據顯示5月通膨加溫之際、零售銷售額卻趨疲，這嚇壞不少投資人，美國四大指數6月15日也全面走低。

道瓊工業平均指數6月15日終場下跌0.27％（94.42點）、收34,299.33點。那斯達克指數下跌0.71％（101.29點）、收14,072.86點。費城半導體指數下跌0.9％（29.36點）、收3,225.98點。

統一投顧指出，加權指數突破17,300點關卡，再創近一個月以來新高，目前指數站上各期均線，且外資積極買超台股，中多格局未變。

不過，台指期結算，加上美國央行將召開FOMC會議，市場將觀望貨幣政策是否調整，統一投顧預期，指數維持高檔震盪盤堅。

盤面上類股表現分化，操作建議選股不選市，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、新能源車、航運、紡織及金融等族群。