美食-KY（2723）公布自結五月份合併營收達新台幣16.6億元，較去年同期成長11%；累計今今年前5月營收81.55億元、年增7.17%。

法人觀察，儘管美食-KY在亞太地區各個市場仍然或多或少受到Covid-19影響，成長動能受到壓抑，但整體亞太市場的營運表現尚屬穩定；只要疫苗普及率提高，可望早日恢復成長軌道。另在美國市場，五月份成長態勢不變，門市日均來客數及消費單價均較四月份提升，單月營收也因此寫下美國市場的歷史新高。

展望後市，法人指出，主要不確定因素仍在於觀光餐飲行業受到台灣疫情影響的時間，因此也期待全民共同努力，斬斷疫情傳播鏈，早日解除防疫警報，回歸產業基本面。

大陸多個省份五月中下旬陸續傳出本土Covid-19案例，致當地重啟防疫升級、小區封閉等政策，難免對民生餐飲業的消費動能造成影響；但五月份85度C門市仍逆勢繳出同店銷售正成長，優於多數大型連鎖品牌，可見基本面持續穩健，也令法人更加看好即將到來的夏季冷飲銷售，以及下半年的展店動能。在台灣，五月中旬疫情急速升溫以來，民生餐飲業消費急凍；但法人分析，85度C在台灣產品結構，不少是來自蛋糕及麵包，影響相對受控。再加上開放式的門店空間及外帶為主的消費型態，法人認為也有助降低營運衝擊。但台灣市場的關鍵指標仍在於社區傳播何時受到控制，以及疫苗普遍施打的時程。

在美國市場，85度C門市來客數連續五個月走高，加上四月份新開幕一間南加州門店，帶動五月份營收一舉寫下單月份歷史新高。法人觀察，85oC美國業績持續成長，不單單只受惠解封商機；趁勢推出的新款母親節蛋糕，以及全新研發的麵包及咖啡新品，都是領先其他烘焙同業的關鍵，也可望在疫後搶占更多市場份額，貢獻未來營收成長量能。

(工商 )