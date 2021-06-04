蔡政府取得疫苗速度緩慢，又技術阻擋民間捐贈。前衛生署長楊志良今天痛批，蔡政府拒絕大陸捐贈疫苗，讓兩岸更加仇視，且其執政讓台灣更加分裂，這是否有利於中共統一台灣？他直指「蔡英文就是共匪」，要把台灣搞垮。

楊志良砲轟，蔡政府面對民間企業捐贈疫苗的態度，始終就是不要讓疫苗進到台灣，且指定要高端疫苗，蔡英文領導防疫，中華民國一定亡國。

日本政府援助台灣124萬濟AZ疫苗，楊志良批評，蔡政府此次又大內宣，事實上，這並非外交功勞，而是日本基於311台灣捐贈200億日幣的友誼，請蔡政府別再內宣或外宣。

楊志良指出，大陸要捐贈世衛認可的疫苗給台灣，當然知道有其目的，但蔡政府總要說些人話，未料，陳時中竟說「他們沒打的，我們有一點興趣，他們在打的，我們不敢用」，讓兩岸互相敵視到仇恨，大陸年輕人更加積極支持武統台灣。

楊志良說，另外，在疫情未爆發前，民調顯示7成民眾認為台灣愈來愈分裂，顯示蔡政府執政分裂台灣人民，這是否更利於中共統一台灣？他開嗆，「蔡英文就是共匪，要把台灣搞垮」，更揚言就是要扣蔡英文紅帽子，有本事就來告他。

楊志良說，去年東洋因價格數量買不到疫苗，其他國家就會把其他政黨的黨鞭叫來共同承擔，若當時花貴一倍的價錢購買疫苗，今天也不用花這麼多錢紓困防疫。

對於醫療量能幾近崩潰，楊志良說，據他了解，至少有1千名護理人員離職，使得留下的護理人員更加辛苦，唯有讓醫護人員通通接種疫苗，且得到好的照顧，才不會被社區視為瘟神，不少醫護人員都睡在值班室，建議徵用觀光旅館讓醫護人員好好睡覺。

楊志良進一步號召民眾致電灌爆總統府總機，同時用6月6日「挺醫護、要疫苗」圖卡灌爆蔡英文臉書，展開「生存革命」。

(中時 )