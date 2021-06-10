最近我的國際友人頻頻發電郵給我，問我現在安好嗎？因為國際媒體紛紛報導台灣防疫破局，確診及死亡人數飆升，再加上地緣政治衝突，台海兩岸緊張，《經濟學人》也稱這裡是「地表上最危險的地方」，在國際人士的眼中，台灣已然生活在水深火熱之中。

台灣防疫成績在此之前為國際讚譽，在舉世間能夠保持清淨樂土，政府反應迅速及人民合作都是關鍵因素，到了9局半破局，著實令人痛心，更為染疫病逝者深切哀悼。

歐美國家將在夏天迎接大開放，美國拜登總統宣布今年7月4日美國國慶時將全國開放；英國6月將主辦G7高峰會，這是兩年來G7第一次面對面的會面；歐洲國家盃足球賽也將在6月11日舉行，國際貨幣組織預估今年全球成長率達6.0%，美國達到6.4%，榮景會持續到2022年。

人民盼望疫苗如大旱之望雲霓，也如「涸轍之鮒」，不能再等西山之水，畢竟遠水救不了近火，如果坐視疫情拖延，病亡日眾，台灣人民不會原諒政府。

但此刻，面對政府的無能、欺騙，不單疫苗缺乏，緊急藥品也大缺，送去醫院的人因為等不到瑞德西韋而死亡，這個藥是要在輕症時就要使用，可以避免成為重症，乃至隕世。面對遽死的300多人，數字後面是家人一張張哭泣的臉， 很多人都有著濃濃的末日感，台灣人民為自己、為家人，也為社會國家，除非必要不要外出，與世界共業。

我在美國從去年3月中開始關禁閉，到今年3月打完疫苗，一開始美國每天20幾萬人確診，期間經過母親節、感恩節、聖誕節、新年等，每過一個節日，美國的確診人數就急速升高，但還是有熬得住的人，除了買日常用品外，絕不出去，支持他們的信念是「延遲享受」。

延遲享受是「放棄眼前立即獎賞，以獲得日後獎賞」的過程。因此在美國閉關期間，很多美國人遵守此法則，遇有節日，就提醒自己及家人，明年還有感恩節、聖誕節，就如蔡英文所說的端午節明年還有，當疫苗還沒有出來時，人們沒有希望，炎炎長日，不知如何打發，漫漫長夜，輾轉不能入睡，但告訴自己，希望就在明天。

居家其間，各種心靈雞湯課程大量在網路上傳送，如正面思考、感恩，平時就要訓練，但延遲享樂卻是馬上就可以練習的，當你關不住想外出時，就深呼吸提醒自己，明天才可以外出，到了明天，你可以把所有要辦的事在兩小時內辦好，例如買完菜就離開。

延遲享受，需要耐心、衝動管理、自我管理及意志力。在這個高風險社會，這是種調整自己以符合外在環境不同需求的能力，不僅是在這段時間可用，也是一個恆久普世的真理，現代人學會此，終生受用。

例如學生等到考完試後才可以狂歡、運動時的疼痛是為了日後的健康、上班族存錢是為了早日退休，在在都需要延遲享受。我4月回到台灣，看到台灣一片歌舞昇平，就有著隱隱不安，因為台灣從歷史上說，就是一個要時時警惕、日日揮汗，耗費心血才能達到小康局面的地方。世界已經苦了1年半，我們自我封鎖，就當做與世界的共業吧！