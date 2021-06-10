新北市議員葉元之今天指出，檯面上看似中央挺新北，不分藍綠共同抗疫，台灣同島一命。但同一時間，檯面下，蔡英文幕僚郭昆文在臉書發文，寫下「第一第一得第一，侯友宜讚」，把確診數字拿來當作打擊侯友宜的工具，冷血無人性；綠委及議員也頻頻結合網軍側翼，造謠發布假數據，系統性的軍團作戰，扯新北防疫後腿。

葉元之說，這就是民進黨面對頭號敵人，慣用的「黑臉白臉」兩面手法。如果真心想與新北共同抗疫，身兼黨主席的蔡英文為何一手示好，另一手又放任自己的黨員及網軍，抹黑攻擊新北，打擊一線醫護人員士氣？

葉元之表示，難道要侯友宜學賴清德出來喊話，「請蔡總統要求您的網軍停止攻擊」？在郭昆文引起爭議後，綠委劉世芳幫忙緩頰，一副無所謂的態度，這就是雙重標準。試想，如果是國民黨人引起此爭議，民進黨側翼網軍會用怎樣的方式攻擊？綠色不是原諒的顏色，綠側翼網軍就是垃圾！人前講同島一命，人後把疫情當政治鬥爭工具，空心蔡變雙面蔡。

(中時 )