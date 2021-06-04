面對大規模防疫作戰，守護醫療綠色通道，防疫交通運輸策略也是防疫重要關鍵。有鑑於新北市每日確診人數持續居高，為協助新北市防疫交通分流載量、力挺第一線抗疫司機人車安全，除原先已捐贈5輛多功能車款予新北市做為社福行動專車與市政行動專車外，再捐助5輛多功能車款投入防疫物資運輸，並加碼捐助500萬元支持「新北抗疫微光專案」提供車輛清消站相關防疫物資，同時，整合集團長照車輛車隊加入第一線防疫交通服務，累計捐贈10輛車與物資投入新北市交通服務超過1,500萬元，由集團旗下裕隆汽車、中華汽車、裕隆日產、裕融企業、台元紡織五家企業共同捐贈。

裕隆集團期許，透過車輛本業資源，提供車輛與運輸服務資源奧援，協助新北市提高行政運能，一起對抗疫情，守護醫療綠色通道，保障第一線投入防疫運輸司機與車輛清消安全。

裕隆集團指出，面對疫情升溫，每日皆有大量確診民眾迫切需要防疫醫療與安全分流載送服務，新北市規劃醫療綠色通道，整合消防局、交通局、衛生局資源，把輕症、無症狀、快篩陽性、急重症等案件快速分流載運，車輛調度以救護車、防疫巴士載運民眾到醫院與檢疫所，同時，調度增列50輛民間長照車隊與20輛防疫計程車組成抗疫車隊，提供檢疫所解隔離民眾安心返家。

根據統計，新北市確診人數累計4,217人，目前列管中的居家隔離人數為4,535人（統計自4月26日至6月2日），確診民眾需求後送運輸趟次每日超過百趟，地點遍及北中南。

為穩定確診民眾後送分流運輸系統，新北市衛生局結合臺灣計程車學院協會理事長侯勝宗發起「新北抗疫微光專案」，透過此平台整合民間力量，快速組織70輛民間長照車隊與防疫計程車司機轉型成為抗疫車隊生力軍，所有司機在施打過疫苗後開始執行快篩陽性者的專車接送，及從中南部解隔離民眾的安心返家後送任務，隨疫情變化擔負彈性機動運輸任務。

在這場戰役中，裕隆集團CSR支持的納智捷V7與中華得利卡長照車隊也投入協力支援，看到第一線抗疫司機面對心理壓力，及身體上的疲累與可能染疫的風險，還有可能會有持久戰所衍生交通物資與後勤人力與開銷愈來愈龐大的問題，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮決定，挹注資源一起參與這場戰役，透過捐助防疫交通運輸資源，提供持續與穩定的奧援，協助規劃抗疫車輛清潔消毒場站與轉運站，讓每天身著防疫重裝備的司機可以有休息與清消的空間，同時，協助提供防疫車輛清消物資，嚴格執行所有清消流程，保護司機的人身安全。

(工商 )