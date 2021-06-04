森崴能源(6806)旗下子公司富崴能源攜手世紀鋼(9958)及世紀離岸風電設備公司簽署台電公司離岸風力發電第二期計畫風場財物採購帶安裝案之水下基礎工程採購契約，總價款為123.9億元新台幣。

森崴今年前4月營收為6.68億元，年增1354%，首季獲利2.63億元，EPS為2.63元，毛利率為66%。總資產69.7億元，負債54.3億元，負債比為77%。

富崴能源承攬台電之離岸風力發電第二期計畫風場財物採購帶安裝案，就該計畫之水下基礎工程(共31座套管式水下基礎及124支基樁)分包由世紀鋼及世紀離岸風電設備公司進行相關作業。

森崴由陸域風機跨足離岸風電，目前，森崴能源在彰苑風場、北苑風場共設有8組風機，也是全台裝置容量最大、高度最高的陸域風機，總裝置容量達28.8MW，年發電量可供6835萬度，預計每年超過3.87萬噸減碳量，相當於99座大安森林公園。今年森崴進一步以建置陸域風機的經驗跨足離岸風電領域；台電離岸風場二期計畫在去年6月由森崴能源旗下子公司富崴能源得標，以628.88億元拿下EPC(統包工程)與5年運維合約，預估在2025年9月完成併網，年發電量將超過10億度。

(時報資訊)