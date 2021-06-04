美日陸續支援台灣新冠疫苗，民進黨團總召柯建銘今表示，感謝美日奧援疫苗；並向在野黨喊話，呼籲朝野全力支持紓困預算。

柯建銘在臉書指出，感謝日本與美國，這兩個台灣在國際上最堅實的盟友，雪中送炭，在台灣疫情最危急的時刻，慷慨解囊，以最實際的行動，將手上的疫苗轉贈給我們，這是共享民主自由價值的偉大情操，台灣人將永遠感謝這兩國的恩情。

他說，而在疫苗之外，另一方面，全民殷殷期盼的紓困預算，上週將紓困條例三讀通過後，也以最快速度，召開臨時會處理。

他指出，今日一早，他與羅致政、劉世芳與黃世杰等民進黨黨團幹部，共同拜會了立法院長游錫堃，並且正式向立法院提案，於6月7日至6月18日召開臨時會，以最快速度，處理紓困預算，及攸關疫情期間司法程序進行與人民權益保障的「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例草案」等相關議案。

他表示，人民對紓困的需求相當殷切，要呼籲各在野黨，能夠同意排除議案的一個月冷凍期，讓我們以最快的速度，解決人民的燃眉之急，徹底實踐「同島一命」的精神。

(中時 )