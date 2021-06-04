企業何時快篩？ 陳時中：由醫事人員協助即可 15:062021/06/04 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 企業何時快篩，陳時中表示，由醫事人員協助即可。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日我國疫情嚴峻，許多企業紛紛要求快篩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在沒有所謂不准快篩，但要求要由醫事人員協助，沒有要求強制報備可以做，只要有醫事人員就可以，但最好有如配備健保系統等申報才會快。 醫療人員染疫是否為職災？職安署：依現行規定即可 怪年輕人鬆懈？趙少康列出陳時中驚人語錄轟：公信力盡失 (中時 ) #新冠肺炎 #企業 #快篩 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中怪年輕人防疫鬆懈 藍青年一句話酸爆 網友超火大 09:112021/06/04 政治 企業報稅 留意未分配盈餘更正 04:102021/06/04 金融．稅務 陳時中：我敢說現在就是買不到 04:102021/06/04 焦點要聞 中和就業服務站志工染疫 勞工局：第一時間大清消 13:332021/06/04 生活 批疫苗取得牛步 藍黨團展開為期一週快閃討疫苗 10:112021/06/04 政治 確診前群聚五堅情 陳零九向社會道歉 04:102021/06/04 娛樂新聞 回到本土零確診已不可能 醫：設疫苗站比快篩更重要 11:282021/06/04 生活 京元電內部信曝光 曾玟學曝要晚班員工繼續上班：真是服了 10:532021/06/04 政治 已確診45人！京元電快篩1915人 再傳51陽性 09:432021/06/04 生活 綠點名拿出作為 侯回擊齊心抗疫 04:102021/06/04 焦點要聞 自主快篩將變成常態？ 台灣與各國防疫戰略比一比 08:502021/06/04 健康 生活熱門新聞 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 確診破萬！本土增472例 21人死亡 - 生活 日贈我124萬劑AZ疫苗 陳時中公布優先施打對象 - 生活 彩雲增強又加速！最靠近台灣時刻曝 氣象局：大雨範圍廣時間長 - 生活 驚人照片曝光！北市遭豪雨狂炸信義區成水都 松仁路遭水淹沒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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