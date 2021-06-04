近日我國疫情嚴峻，許多企業紛紛要求快篩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在沒有所謂不准快篩，但要求要由醫事人員協助，沒有要求強制報備可以做，只要有醫事人員就可以，但最好有如配備健保系統等申報才會快。

(中時 )