台中市府在防疫期間，推出路邊停車費線上繳打8折。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市交通局宣布線上繳交停車費享8折優惠，市議員江肇國4日表示，民眾反應申辦手續繁雜，只有8折優惠，市長盧秀燕停車費未全額免費，八折優惠方案無新意，難實質減輕民眾的負擔，建議市府調降或暫緩住宅區附近停車收費，以及委外停車場權利金，減輕業者及市民的負擔。交通局表示，防疫民眾少出門，停車場有營收降低情形，正研議權利金減免措施，確認方案後將通知廠商。

因疫情影響，很多民眾開始改為居家辦公，有些民眾居住處沒有自家停車格，也無租賃月租的停車空間，只好停放在住宅周圍的路邊停車格。

江肇國指出，疫情關係配合政府防疫規範減少外出，但也增加額外的停車支出，以西區的英才路-忠明南路口的收費時間及收費方式計算，一天停車費達420元，如果疫情沒有趨緩，這都將造成民眾額外的經濟負擔。

他說，新北、基隆、桃園都已經宣布假日開放黃線，且路邊停車格不收費，台中市線上繳費打八折，收費反而還比其他縣市多，並非如交通局稱比其他縣市假日免費還優惠，除了一般民眾外，交通局也應調整委外停車場的權利金，協助業者共度難關。

江肇國強調，台中市雖然提出線上支付、減少臨櫃群聚立意良善，交通局在疫情期間更應該多體諒民眾生活，收費隨疫情狀況調整，讓民眾更有感，建議調降或暫緩收費，待疫情緩和降至二級後，再重新回復收費機制，以減少民眾經濟負擔，及業者所受的衝擊。

對此，交通局長葉昭甫表示，防疫三級警戒期間，為鼓勵民眾減少外出，降低臨櫃交易接觸風險，自6月10日至8月9日期間，推出行動支付及金融電信綁定代扣代繳停車費，不僅免交易手續費，還享8折優惠。

台中市跟其他縣市不同，有發售路邊停車月票(累進費率不發售)，指定區段月票600元，非指定區段月票1200元，相當便宜，若民眾有長時間停車需求，可購買路邊停車月票享優惠。

此外，交通局推出月票線上購買，每月1日至20日開放訂購「次月」起月票，路邊停車月票最多可預購6個月、開單路外停車場月票最多可預購3個月，線上購票除享95折優惠，單次購買3個月（含）以上更享9折優惠，最高可省360元，免出門、寄到家、更防疫。

針對疫情期間的委外停車場紓困作為，交通局為減輕業者負擔，推動權利金緩繳機制，考量三級警戒民眾外出停車的機會降低，確實造成商業行為較頻繁的周邊停車場有營收降低情形，因此正研議權利金減免措施，確認方案後將通知廠商。

葉昭甫指出，市府已舉行多次兵推會議，根據不同疫情狀況啟動交通管制策略，假日黃線是否允許停車，交通局會視台中疫情變化調整，兼顧防疫與紓困。

(中時 )