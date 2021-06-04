市場正在等待美東時間4日將要發表的官方最新就業報告，也將牽動通貨膨脹未來走向。因此，4日受景氣相關族群拖累的日股收盤時漲跌不一。日經收28,941.52點，跌116.59點或0.4%；東證收1,959.19點，上漲0.49點或0.025%。

日線連兩紅之後，日經4日收黑。至於上漲的東證，則日線4連高。

旗下有著名願景基金的軟銀集團，下跌1.3%。工業用機器人手臂製造商虧損嚴重，發那科跌2.2%，安川電機也跌0.8%。

2020年曾經漲翻天的個股漸現崩盤，醫療服務廠商M3跌5%，而自行車製造商Shimano也跌2.5%。

不過，在東奧復賽前，日本加速疫苗接種率也為市場提振些許信心。

Monex證券認為，日本疫苗接種率頗低，是投資人拋售持股的原因之一。但現在大約十分之一都打過一劑，比約一個月前的1%好太多。

鐵道業者大都走揚，西日本鐵路漲1%，東海旅客鐵道也漲0.9%。

汽車股也表現亮眼，豐田汽車漲1.6%，並創歷史新高，在過去11個交易日中有10次都是上漲。

日立漲2.1%，而三菱化學也漲2.2%至兩年高位。

半導體業者Lasertec表現最活躍，上漲0.9%並已連漲10天。

(時報資訊)