美股隔夜小跌；美國周五將公布重量級經濟數據，市場趨向觀望謹慎。

周四香港恆生指數收跌3.75點或0.01%，為28738.88點。國企股(H股)收漲11.53點或0.11%，為10716.28點。交易所今日成交金額為1068億港元。

比亞迪漲6.4%，報212.0港元。比亞迪五月汽車銷售量年增45%，刷新單月銷售紀錄；新能源汽車銷售量更年增198%。

香港本地地產股走強。長實集團漲1.9%，報52.6港元；恆基地產漲0.4%，報38.5港元；領展漲1.5%，報76.8港元。

嬰兒奶粉公司中國飛鶴周四一度大跌6.6%，收漲0.41%，報19.32港元。在董事長周二警告疫情對生育率的影響後，中國飛鶴周四公布2億美元股票回購計畫，希望挽回頹勢。

海底撈跌2.82%，報39.6港元。海底撈距離二月的85.8港元高點，股價已腰斬。目前該餐廳四月的翻桌率下滑為一天3次。

(時報資訊)