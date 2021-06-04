屋漏偏逢連夜雨，疫情盛行，又適逢豪大雨侵襲北北基，北市副市長黃珊珊4日表示，快篩站今日下午4時暫停，5日因有颱風也會暫停一整天，之後再視情況結束檢討，將快篩站的設備恢復原狀。

市府發出「健康關懷天使，離退人員召集令」，有許多護理人員響應，但有人反應，2個月之後才能領到薪水，還有人沒勞健保？黃說，召集令上線不到10天，技術還沒完成，但勞健保都會有，再了解後，會讓大家的薪水盡快每個月都拿到。

中央紓困4日開跑，北市如何執行補助、補助多少人？黃說，中央訂2010年合格者不用申請，在衛福部跟區公所核定後，扣除死亡者，到今年4月30日沒投保而符合的民眾是2萬4993人，共補助3億4429萬5000元，衛福部已匯款到民眾帳戶。

黃說，去年沒給匯款資料的民眾，將以匯票方式處理；去年不符資格的民眾，中央會重新審查申請人資料；今年才因疫情失業而沒投保的民眾，6月7日可申請受理，紓困金經區公所審查完畢後，衛福部會盡快撥款。

黃強調，捐款登入金額共1萬5000多筆，金額達3億2000萬，已入帳2億6000多萬元，捐款金額用在照顧弱勢及防疫設備，整個紓困以中央方案為主，給第一線醫護人員的裝備津貼，是善款優先處理的對象。

(中時 )