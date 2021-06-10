新北不斷擴大篩檢能量，今日啟動機動篩檢隊，新北市長侯友宜10日前往樹林視察篩檢隊執行情形表示，昨新北總共篩了4411個，找到32個陽性，這32個如果都沒有找到就會在社區不斷傳播下去，也拜託市民趕快出來廣篩找出隱形傳播鍊。

侯友宜表示，快篩隊是由醫療專車改裝的，臨時變成一個移動式的快篩站，可以到社區里鄰為市民來做廣篩，今天到樹林來看亞東醫院組成的快篩機動隊的篩檢情形。

侯友宜說，他要跟市民拜託，趕快出來廣篩，才能夠找到隱形的這個傳播鏈，然後讓傳播鏈能夠斷掉，昨天共篩了4411個，找到32個，這32個如果都沒有找到就會在社區不斷傳播下去。

侯友宜說，機動篩檢站會不斷地廣設，那尤其移動式的快篩車隊不斷地會到鄰里去幫大家服務，今天到樹林這個地方來，很多的市民朋友一早就來拿號碼牌，就準備來這裡做篩檢，真的謝謝樹林這些好朋友，大家都站出來，顧自己的身體，也顧別人的身體。

(中時 )