晶圓測試廠京元電子爆發群聚感染，確診人數向上攀升，廠商規劃停工48小時展開清消。經濟部今天表示，若未來業務需要相關協調，工業局會提供協助，若能在最短時間內控制疫情，也可避免整體產業鏈受到衝擊。
京元電爆發外籍移工群聚感染，確診人數與篩檢陽性率也居高不下，廠商規劃竹南、銅鑼7個廠區停工48小時，並展開清潔消毒。
經濟部表示，部長王美花在今天上午已致電京元電負責人，籲請其全力配合指揮中心與地方防疫主管機關的指引與協助。
經濟部指出，現階段應以防疫優先，確認與控制感染源，才有利於後續恢復正常營運。若未來業務上需要相關協調，工業局將提供協助。若能在最短時間內控制疫情，也可以避免整體產業鏈受到衝擊。
根據資料，京元電主要客戶包括英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、聯發科、輝達（Nvidia）、意法半導體（STM）、賽靈思（Xilinx）、聯詠、韋爾半導體（Will Semiconductor）等。
(中央社)
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