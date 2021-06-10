經濟部10日表示，今年第1季製造業國內固定資產增購4,120億元，年增18.6%，主因半導體廠商積極投資先進及成熟製程產能，加上部分封測及記憶體業者持續擴增產線，推升固定資產增購金額創歷年同季新高。

另外，製造業營業收入(含海外生產之收入) 7兆2,531億元，年增22.5%，為歷年同季新高，主因智慧行動裝置及遠距應用相關設備持續熱銷，激勵資訊電子產業營收攀高，加上全球經濟景氣回升，化學、鋼鐵、機械、汽機車等各傳統產業營收皆呈二位數正成長。

展望未來，半導體業者為保持先進製程技術領先優勢，積極擴增資本支出預算，同時帶動國內外相關供應鏈廠商加深在臺投資，加上臺商回流擴廠及增購設備賡續執行，以及離岸風電產業國產化逐步落實，均有助於維繫我國製造業投資成長動能不墜，惟近期國內肺炎疫情再度升溫，是否影響企業投資進程，須密切注意及妥善因應。

(工商 )