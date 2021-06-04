大陸國家衛健委表示，中國目前已有20款新冠疫苗進入臨床試驗，基本實現滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗等各條技術路線臨床試驗的全覆蓋。在疫苗研發數量方面，處在世界的第一方陣。

國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉表示，中國的新冠疫苗從去年開始佈局，截止目前，已有20款疫苗進入臨床試驗。其中，4款疫苗獲批國內附條件上市，3款疫苗獲批國內緊急使用，8款疫苗在國外獲批開展三期臨床試驗，3款疫苗在西方發達國家獲批開展一期臨床試驗，1款mRNA疫苗獲得國外三期臨床的倫理批准。「在疫苗的研發數量方面，我國處在世界的第一方陣。」

截至5月31日，中國已累計向國外提供超過3.5億劑新冠疫苗。鄭忠偉介紹，智利發布的研究數據顯示，智利接種中國新冠滅活疫苗達1325萬劑次，同時對接種14天以後的情況進行追踪研究發現，預防感染的有效率為65.3％，預防住院的有效率為87％，預防重症的有效率為90％，預防死亡的有效率為86％。

鄭忠偉說，隨著下半年產能的逐步釋放，中國疫苗企業也在不斷踐行疫苗作為公共產品的要求，不斷踐行為人類衛生健康共同體做出更大貢獻的要求。「我相信，今後中國新冠疫苗將為全球做出更多貢獻。」

(中時 )