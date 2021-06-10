首支國產疫苗最新解盲結果出爐了!高端疫苗總經理陳燦堅宣布，從二期臨床受試者數據來看「解盲成功」，安全性、耐受性良好，無不良反應，二期的成功，會加速臨床第三期試驗，國人對國產疫苗的國際認證、出國安全等，用科學的方式一次解決。

高端疫苗執行副總李思賢表示，儘快將研發資料送交食藥署進行EUA緊急授權，並盡速向歐盟EMA以及其他國際藥證主管機關諮詢，申請第三期臨床試驗。

李思賢進一步指出，臨床試驗已於5月28日完成，受試者多達4000人，期間分析已經上傳至第三方機構進行分析，並在獨立監測委員會進行期間分析解盲；李思賢也信心喊話，待EUA核准後，自己、家人以及公司同事都會打自家疫苗。

而民眾最關心二期通過解盲，何時可以量產提供民眾施打，陳燦堅表示，目前備料已經準備好了，當前原物料供應無虞，現在就等緊急授權通過，預計今年可以配合政府、提供1000萬劑疫苗。

陳燦堅表示，進入第三期臨床的目的是期望明年取得國際認證，可以進一步協助友邦，提供上億劑的能量，現在比較擔憂的是原物料緊缺，價格是翻倍又翻倍，但仍強調二期解盲是替第三期臨床做鋪陳，會加速取得國際認證的時程。

(中時 )