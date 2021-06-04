國產疫苗8月真能問世嗎？資深媒體人彭文正今天做出2個大膽假設，第一，「蔡英文總統和一些政府高官，真的還沒打疫苗嗎？」。第二，國產疫苗還在臨床試驗階段二期還沒做完，政府就告訴大家疫苗一定可以問世，最後有無可能疫苗公司向大家表示「解盲沒過，因對照組和實驗組實驗差異不大」？他希望，不能讓歷史一再重演，立委們可以好好查一查。

（示意圖/達志影像/shutterstock）

彭文正4日上TVBS政論節目「新聞大白話」，他拋出2個大膽假設。第一，蔡英文總統和一些政府高官，真的還沒打疫苗嗎？是不是表面說一套，實際做一套？他建議立委民代們可以好好去查一查。

第二，蔡英文5月18日曾公開喊話，希望聯亞生技和高端疫苗，在「7月底前能有第一波國產疫苗量產」。衛福部長陳時中也說「8月底前會有1000萬劑」。彭文正質疑，不論如何，國產疫苗真的能在8、9月問世嗎？彭文正強調，國產疫苗還在臨床試驗階段還沒做完，政府就告訴大家疫苗一定可以問世，但其中一家股價還連續跌停好幾天，執政黨是在賣疫苗還是在賣股價？這樣的疫苗問世，大家還買帳嗎？

彭文正續指，照現在疫情發展，要等到8月國產疫苗問世，還有2個月時間，有多少人願意等？他大膽推測，最後有沒有可能疫苗公司向大家表示「抱歉，解盲沒過，因對照組和實驗組實驗差異不大」？彭文正也判斷，若再退一步來看，若疫苗在未經大規模臨床實驗就上市，施打後有民眾出現副作用，藥廠賠得起嗎？會不會有政客用疫苗來炒股？

(中時新聞網)