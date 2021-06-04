遠傳電信4日宣布，為了讓客戶能更安心抗疫，提供相關便民服務，5月18日至6月30日已針對雙北疫情熱區執行暫緩催收及暫緩停話，適用時間和地區，將視疫情狀況予以調整。並放寬客戶繳款時間，以利因疫情三級警戒不方便出門（含醫護、居家或檢疫中）、無法使用線上繳款者，個案提供延緩繳款或分期繳納。

針對無薪假或經濟困難者，亦提供之，以減輕客戶負擔且服務不受影響，遠傳強調，現今疫情嚴峻時刻，目前全台齊心齊力，用戶若有任何疑問，可手機直撥888或123洽詢。

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