民進黨台北市議員王世堅昨(3日)表示，若他是總統，他會馬上接見郭台銘和佛光山，並給他們當無任所大使，王世堅說，至少感謝他們的努力、願意為台灣去爭取的態度。不管基於任何考量，都應讓台灣派越做越大，「執政黨不要哪一句話聽不順眼就切掉，那會越切越小，到最後只有1450那一小塊」。

王世堅3日上《年代新聞》政論節目「新聞面對面」，他表示，看到有人互相指責反對國產疫苗是深藍，支持國產疫苗的就是深綠，為了國產疫苗吵得不可開交，他忍不住感慨，自己就是深綠的，為了台灣民主，祖傳三代奉獻了不少。他認為，國家疫苗政策，應該要雙管齊下，甚至多管齊下，從國內培植疫苗生技業者，到向國際外購，再到爭取國際授權製造。

王世堅說，若他是總統，他會馬上接見郭台銘和佛光山，並給他們當無任所大使都沒關係，至少感謝他們的努力、願意為台灣去爭取的態度。該配合的部分，政府通通都來配合。

王世堅說，「如果像各位講的，國際上通通沒現貨啦，那我不是逼你現形嗎？不是讓你漏氣嗎？你也漏氣、國際上這些大廠也漏氣。不是這個樣子嗎？」他強調，「不管基於任何考量、也為了台灣好，我希望台灣派越做越大，不要一直切，不要你這一句話我聽不順眼就切掉，把不同意見都切掉，那會越切越小，到最後只有那一小塊，就是1450那塊，這是我們要的台灣嗎？」

#台日友好 🇹🇼❤️🇯🇵 台灣感謝日本！ 一起加油！ 由王世堅發佈於 2021年6月4日 星期五

(中時新聞網)