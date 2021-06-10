北市內湖壹電視大樓7日傳出棚內攝影師倒臥廁所身亡，採檢後確診新冠肺炎，北市機動快篩隊昨（9日）緊急協助壹電視快篩，共篩檢166人，雖然11人快篩呈陽性，還好PCR檢驗結果11人全為陰性，對此，三立主播王偊菁在臉書感嘆：「看到友台同仁快篩確診被送上車，心裡有點酸酸的。」

王偊菁表示不僅志工可以打疫苗，就連輔導工廠及工業區輔導業者也打到疫苗，但是每天衝第一線的媒體記者，卻好像從沒人關心過，讓她呼籲：「記者可以排在優先施打對象中嗎」？儘管記者協會在3月和5月曾建議應將記者列優先打疫苗名單，但最後卻不了了之，直到昨（9日）文化部表示願意協助轉達，才讓此事又再次受到重視。

王偊菁表示每個工作都有風險存在，但前線記者每天都往熱區衝，讓人看了真的覺得很捨不得，呼籲應該列在高風險性工作內，強調打疫苗的目的並非只是為了保護自己而已，相對下也是保護身邊其他人，對此，網友也回應：「希望會通過媒體優先施打疫苗，別風頭過了又放在一邊」、「記者很難在家工作，接觸者也多，應該列為高風險族群。」

日前，全台三級警戒延長到6月28日，王偊菁也不忘呼籲所有人端午連假不要返鄉，強調「孝順不是展現在這一刻好嗎，很可能一出門成千古恨」，希望所有人都能好好居家防疫。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)