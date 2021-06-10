長年從事肝病公益防治的好心肝診所，日前被爆出私下安排診所志工打疫苗，外傳身為臺北市長柯文哲恩師的衛生局長黃世傑，已為此事口頭請辭準備離府，目前記者會也都由副局長陳正誠出面救火，記者致電市府與黃世傑本人都尚未獲得回覆。

台北市診所爆偷打疫苗後 柯文哲輿情民調有變數
柯P認好心肝違法打疫苗罰200萬 陳時中：嚴查嚴辦

(中時 )

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