好心肝診所爆特權打疫苗 傳衛生局長黃世傑口頭請辭 15:562021/06/10 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長年從事肝病公益防治的好心肝診所，日前被爆出私下安排診所志工打疫苗，外傳身為臺北市長柯文哲恩師的衛生局長黃世傑，已為此事口頭請辭準備離府。（台北市政府提供／黃婉婷台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長年從事肝病公益防治的好心肝診所，日前被爆出私下安排診所志工打疫苗，外傳身為臺北市長柯文哲恩師的衛生局長黃世傑，已為此事口頭請辭準備離府，目前記者會也都由副局長陳正誠出面救火，記者致電市府與黃世傑本人都尚未獲得回覆。 台北市診所爆偷打疫苗後 柯文哲輿情民調有變數 柯P認好心肝違法打疫苗罰200萬 陳時中：嚴查嚴辦 (中時 ) #黃世傑 #衛生局長 #口頭請辭 #重創 #北市府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 好心肝涉違法施打疫苗 台灣國辦公室按鈴告柯文哲圖利 15:352021/06/10 社會 民進黨團要求中市府公布施打名冊 市府：為個資無法公布 18:092021/06/10 生活 稱醫護疫苗接種完成又改口 議員質疑中市府前後說法有出入 13:072021/06/10 生活 綠委撿到槍竟痛罵柯「壞心肝」 陳時中反應曝光 11:372021/06/10 政治 新北確診數再升高 名醫曝原因：數據中藏魔鬼 09:152021/06/10 生活 壹電視完成快篩！「黃區」今再篩200人 皆為陰性 12:592021/06/10 生活 雙和、恩主公醫院爆出群聚 衛生局呼籲：加強篩檢頻率 16:152021/06/10 生活 桃園某醫學中心護理師確診 桃園衛生局長：院外感染 10:142021/06/10 生活 北孫南送 台南嬤新北孫齊染疫 04:102021/06/10 焦點要聞 民代捐贈200萬負壓隔離艙擺著不用 消防局：疾管署指引不需用到 15:522021/06/10 生活 北市仍有4萬人沒施打 柯文哲強調最大問題還是疫苗不夠 17:532021/06/10 生活 生活熱門新聞 高端疫苗完成解盲 陳培哲：既定劇本、毫無意外 - 生活 - 旺報 新北確診數再升高 名醫曝原因：數據中藏魔鬼 - 生活 石門水庫水位狂升22公尺 驚人對比圖曝光淹到這了 - 生活 桃園新增14人確診 足跡包含美廉社、小北百貨、全聯 - 生活 高端疫苗二期解盲大成功？台大公衛教授：我看不到保護力 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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