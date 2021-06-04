新北市莊敬高職與及人中學師生共同創作防疫歌曲 為台灣加油。（及人中學提供）

新北市莊敬高職與及人中學師生共同創作防疫歌曲 為台灣加油。（及人中學提供）

新北市莊敬高職與及人中學師生共同創作防疫歌曲 為台灣加油。（及人中學提供）

新北市莊敬高職與及人中學師生共同創作防疫歌曲 為台灣加油。（及人中學提供）

新北市莊敬高職與及人中學的學生從新聞媒體中看到防疫人員及第一線醫護警消不舍晝夜的辛勞，無怨無悔、默默守護著台灣的民眾，內心除了感激與不捨，也在心中揣想，除了遵照政府的指示安心在家線上學習，不造成其他人的負擔與困擾外，還有什麼方式能進一步為台灣社會盡一份心力呢？莊敬音樂科同學經由與師長線上討論後，遂興起了展現本科專長，創作防疫歌曲、為台灣民眾加油打氣的想法。

《台灣加油．新北加油》歌詞是由及人中學賴惠文校長與莊敬高職音樂科李康榮主任共同發想，以「小小的危害、深深地影響，侵蝕著你我深愛的家鄉」，述說著新冠病毒對台灣社會深遠的影響；再到「小小的星星、大大的夢想，代表著你我心中的希望」，強調雖然我們都只是這個國家裡的小螺絲釘，縱然疫情期間雙手無法相繫相連，但當我們全島能夠團結一心，真切保護自己、守護他人時，眼前的艱難必定能一起度過。

歌曲由莊敬高職音樂科三年級同學陳彥佑、陳定桀帶領同學與學弟妹於線上共同創作，並且由超過百位學生分別在家中以手機錄製，當中也特別邀請了兼任教師如藝人謝忻、音樂劇女伶張世珮獻聲。音樂科老師們除了在線上課程中教唱外，也運用此次專案的製作與修正，當成同學合唱及數位音樂課程的評量依據。縱然全體師生多半是在家中以非專業器材錄製，環境聲音及許多變數大大地增加了音樂、影像後製的困難度，但這一片熱誠與感恩的心、愛台灣的情卻分毫不減。

在疫情膠著的此時，莊敬音樂科與及人中學希望這份充滿愛心與誠意的禮物，能夠像冬裡的陽光般，溫暖你我的心房、為我們帶來希望；也期盼每位同學溫暖誠摯的歌聲，能撫慰確診民眾、周遭親友以及辛勞的第一線醫護警消人員，藉由大家的加油集氣，賜給全台同胞堅持下去的力量。只要同心協力，相信耀眼的朝陽必定離你我不遠，台灣加油！新北加油！

(中時 )