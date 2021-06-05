違反臉書規定 川普遭處停權2年時間 04:582021/06/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前美國總統川普。(圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 社群網路巨擘臉書（Facebook）今天對前美國總統川普停權2年時間，表示他因違反臉書就川粉對美國國會大廈致命攻擊的規定而受此處罰。 法新社報導，臉書全球事務部門副總克萊格（Nick Clegg）發文指出：「我們認為川普先生的行為嚴重違反我們的規定，根據新的執行協議，應受到最高處罰。」 臉書還表示，將不再為政治人物的欺騙或辱罵內容提供全面性豁免。（譯者：徐睿承）1100605 涉軍陸企清單 美鎖定安控產業 環團控不處理違法工廠 經部：納管後讓公安更有保障 (中央社) #臉書 #川普 #規定 #我們 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台裔創投家莊人川辭世 生前推動新創提攜後進 08:052021/06/04 國際 歐盟、英國聯手 調查臉書市場壟斷 21:382021/06/04 財經 台北批綠沒罵柯 獨派學者電台節目遭停 04:102021/06/04 地方新聞 臉書新版AR視訊通話 啟雲科技受邀開發群組特效 18:012021/06/04 科技 開張1個月不到 川普部落格喊卡 04:102021/06/04 話題觀察 1分鐘讀財經》聯亞憂解盲失敗 政府採購訂單就無效 08:162021/06/04 財經 臉書PO文稱搶購疫苗可分得利潤 刑事局逮3嫌 15:102021/06/04 社會 時論廣場》假新聞治國到誤國（潘淙） 15:432021/06/04 時論廣場 拜登擴大中企投資禁令 紐時：意識型態鬥爭加劇 08:062021/06/04 國際 川規拜隨 美擬擴大陸企禁令 04:102021/06/04 焦點新聞 《國際產業》59家列入黑名單 拜登擴大對陸企投資禁令 10:522021/06/04 財經 國際熱門新聞 美釋台疫苗交送日期 白宮：會正式公告 - 國際 - 中央社 「容易想上大號」 日警察署長狂偷衛生紙下場慘了 - 國際 9月前西太平洋將形成約20個熱帶氣旋 5個恐侵台 - 國際 - 中央社 違反臉書規定 川普遭處停權2年時間 - 國際 - 中央社 口罩外交奏效、我列疫苗首批名單 AIT：美國不會忘記台灣慷慨 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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