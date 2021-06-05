社群網路巨擘臉書（Facebook）今天對前美國總統川普停權2年時間，表示他因違反臉書就川粉對美國國會大廈致命攻擊的規定而受此處罰。

法新社報導，臉書全球事務部門副總克萊格（Nick Clegg）發文指出：「我們認為川普先生的行為嚴重違反我們的規定，根據新的執行協議，應受到最高處罰。」

臉書還表示，將不再為政治人物的欺騙或辱罵內容提供全面性豁免。（譯者：徐睿承）1100605

(中央社)