「紐約時報」今天報導，川普政府時期的司法部檢察官曾要求蘋果公司（Apple Inc）提供眾議院情報委員會兩名民主黨眾議員，以及其幕僚和家人的通訊資料。

報導指出，司法部曾向蘋果發出傳票，索取當時是眾議院情報委員會成員的加州民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff）的通訊元資料。謝安達現在是眾議院情報委員會主席。

民主黨眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），他是該委員會第2個被針對的民主黨籍國會議員。

他說：「蘋果公司通知我，他們取得我的紀錄。這是不對的。」

根據紐約時報，2017年至2018年初，前司法部長塞申斯麾下的檢察官，尋找涉嫌洩漏關於川普親信和俄羅斯之間有聯繫的機密資訊的源頭。

司法部官員鎖定的不僅包括這些議員的電子通訊資料，還包括他們的幕僚和家人，其中還包括一名未成年。可能原因是調查人員認為，國會議員利用友人或兒童的電子裝置來隱匿和記者的聯繫。

根據紐約時報，最後沒有任何資料或其他證據顯示，國會議員或眾議院情報委員會與機密資訊外洩有關。

儘管謝安達本人並未證實他是這起調查的目標，但他呼籲司法部總檢察長，不僅調查「這起案件，還有其他由一個腐敗總統，將執法機關作為武器的其他案件」。

謝安達發表聲明說，川普「試圖利用司法部作為打擊政治對手和媒體成員的棍棒，顯然政府的這些要求都不會被當作耳邊風」。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也要求展開調查，稱紐約時報的報導「令人痛心」。

裴洛西發表聲明說：「這些行為看來是前總統對我國民主發動的另一個惡劣攻擊。」