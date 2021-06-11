台北地方法院審結國安特勤私菸案，將國安局少校吳宗憲依公務車載運漏稅物品罪重判10年4月，張恒嘉判刑10年2月、劉尊彰判刑7年，黃柏維、潘秉忠、葉信宏、李君偉各判刑6年4月，張家維判刑6年2月。

同案被告，華航副總邱彰信逃漏稅判刑2年8月，協理于堯判刑2年6月，組長黃川禎則被依幫助犯以公用運輸工具裝運漏稅物品罪，處有期徒刑5年4月。

2019年7月22日，蔡英文總統結束12天「自由民主永續之旅」返台，調查局攔查發現國安局官員趁總統出訪機會夾帶近萬條私菸，企圖透過國賓禮遇通道闖關入境，創下桃園機場夾帶私菸最大數量紀錄。

國安局軍士官涉犯貪汙治罪條例「以公用運輸工具裝載漏稅物品罪」，吳宗憲、張恒嘉、李君偉、黃柏維、劉尊彰、葉信宏、潘秉忠、張家維共8人被起訴；華航人員涉犯幫助逃漏稅等罪，邱彰信、協理于堯、組長黃川禎、職員陳穎彥4人遭起訴。