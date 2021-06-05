大立光5月營收成雙減 6月拉貨動能和5月大致相當 11:002021/06/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大立光（3008）5月合併營收33.59億元，較上月營收衰退1％，較去年同期衰退13％，一舉創下近8年同期低點，前5月累計合併營收185.72億元，亦較去年同期衰退15％。大立光表示，由於供應鏈缺料問題仍在，6月拉貨動能與5月相當。 大立光5月的產品出貨佔比以1000萬畫素產品佔比最高，達50％-60％；2,000萬畫素以上鏡頭佔20％-30％，800萬畫素佔比不到一成，其他產品佔10％-20％。 穩懋 前五月營收百億達陣 5月表現同期最佳 東南亞疫情升溫 南向紡纖廠營運受關注 (工商 ) #大立光 #佔比 #萬畫素 #月營收 #拉貨動能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國內優先 中鋼部分外銷喊卡 04:102021/06/05 財經要聞 9月前西太平洋將形成約20個熱帶氣旋 5個恐侵台 03:562021/06/05 國際 4月自結獲利年增50.61倍 陽明前四月 就賺一股本 04:102021/06/05 財經要聞 北部宅配塞爆 台東鳳梨難運出 04:102021/06/05 地方新聞 官股護盤 跌勢收斂至不到百點 04:102021/06/05 財經要聞 線上借書不無聊 經典講堂在家看 04:102021/06/05 地方新聞 雙北淪疫情重災區 房東降租求生 04:102021/06/05 財經要聞 封測停工拉長 半導體恐斷鏈 04:102021/06/05 財經要聞 東南亞供應鏈吃緊 國內化纖廠受惠 09:402021/06/05 財經 日本124萬劑疫苗來了 藍委一句話曝玄機 08:412021/06/05 政治 美直送韓101萬劑 台灣還不知分多少 04:102021/06/05 焦點要聞 財經熱門新聞 京元電確診連環爆 網預言：這家若停工會收到很多疫苗 - 財經 急難家庭每戶1-3萬元 生意掉5成定額補貼 - 財經焦點 - 中國時報 台積電3奈米貴爆誰要？市場質疑被這1幕狠打臉 - 財經 高端又跌停了 男大生慘賠1500萬 網狂起底驚人背景 - 財經 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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