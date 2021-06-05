大立光（3008）5月合併營收33.59億元，較上月營收衰退1％，較去年同期衰退13％，一舉創下近8年同期低點，前5月累計合併營收185.72億元，亦較去年同期衰退15％。大立光表示，由於供應鏈缺料問題仍在，6月拉貨動能與5月相當。

大立光5月的產品出貨佔比以1000萬畫素產品佔比最高，達50％-60％；2,000萬畫素以上鏡頭佔20％-30％，800萬畫素佔比不到一成，其他產品佔10％-20％。

(工商 )