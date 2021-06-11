全台疫情三級警戒、內用服務停擺衝擊連鎖餐飲業營運，但屬於早餐及鍋貼等剛性需求、便於外帶的速食、海外市場占比較高的連鎖餐飲業，2021年5月營收明顯較不受影響，普遍均優於去年同期，其中甫通過轉上市審議的八方雲集(2753)更逆勢改寫新高。

八方雲集5月自結合併營收5.19億元，月增7.4％、年增23.6％，逆勢改寫歷史新高。累計前5月合併營收24.15億元、年增達19.47％，續創同期新高。公司指出，旗下品牌門市向來外帶外送占比高，其中「八方雲集」逾6成、「梁社漢排骨」逾8成，較不受疫情影響。

經營85度C的美食-KY(2723)受惠美國持續回溫、中國大陸持穩向上、台灣衝擊受控下，5月自結合併營收16.62億元，月增2.66％、年增11.22％，為今年來次高。累計前5月合併營收81.55億元、年增7.17％。

以茶飲品牌「快樂檸檬」為營運主力的雅茗-KY(2726)5月自結合併營收1.27億元，雖月減2.09％、仍年增達12.48％。累計前5月合併營收6.83億元、年增達38.67％。隨著時序步入夏季飲料旺季，配合中美2大主要市場布局深化，公司持續看好下半年營運表現。

以茶飲品牌「日出茶太」為主力的六角(2732)5月自結合併營收3億元，雖月減14.03％、仍年增達14.19％。累計前5月合併營收17.4億元、年增達30.97％，仍創同期次高。其中，旗下經營餐食的王座受衝擊較大，5月營收0.39億元，月減48.41％、年減49.05％。

以「麥味登」為營運主力的揚秦(2755)5月自結合併營收1.25億元，雖月減7.62％、仍年增3.77％，改寫同期新高。累計前5月合併營收6.4億元、年增達13.41％，續創同期新高。公司表示，雖然來客數因疫情而降低，但併單合購狀況增加，使客單價普遍上揚。

經營手搖飲品牌「歇腳亭」及餐食品牌「MAMAK檔」及「甘榜馳名海南雞飯」的聯發國際(2756)5月自結合併營收0.79億元，月增達20.9％、年增達1.43倍。累計前5月合併營收3.12億元、年增達42.24％，主因去年同期海外營收受疫情衝擊而大減，比較基期較低。

代理經營摩斯漢堡的安心(1259)5月自結合併營收4.04億元，月減6.69％、年減6.34％，雖降至近13月低點，但相較其他連鎖餐飲業，衰退幅度明顯受控。累計前5月合併營收21.23億元、年增2.1％，仍創同期次高。

連鎖咖啡業者方面，去年底補辦公開發行的咖瑪(2759)5月自結合併營收0.49億元，雖月減7.9％、仍年增達38.8％。累計前5月合併營收2.5億元、年增達57.23％。

同樣在去年底補辦公開發行的路易莎咖啡(2758)，5月自結合併營收1.3億元，月減26.11％、年減13.6％，主因餐飲貢獻營收占比達逾5成，受內用服務暫停衝擊較大。累計前5月合併營收8.3億元、仍年增15.15％。

(時報資訊)