受到美國聯準會釋出，恐怕會提前升息影響，在日線連5紅之後，韓股17日疲弱表態。KOSPI收3,264.96點，下跌13.72點或0.42%，2021年迄今已上漲近14%左右。同時，韓元創近4個月最大貶值幅度，韓國公債殖利率則上升。

美國聯準會可能會將預計的升息時程，從原估2024年提前至2023年，亦開始討論何時減少每月1200億美元固定債券購買計畫。

三星電子跌1.1%，SK海力士跌2.32%，LG化學漲3.34%，Naver則跌0.38%。

外資賣超3480億韓元，約3.07億美元。

韓國央行17日表示，已同意與美國續簽現存的貨幣互換協議，最少至2021年底。

1美元可兌換1,130.4韓元，韓元貶1.17%，創近4個月以來最大貶幅。

韓國3年期公債殖利率上升3.9個基準點至1.325%。至於10期的也上升1.7個基準點至2.088%。