汎德永業（2247）自結，5月合併營收41.6億元，月增2.06％、年增10.58％，累計前五月合併營收185.4億元、年增23.75％。

相較於5月國內整體車市買氣較4月下滑近一成，汎德永業5月合併營收仍繳出雙成長表現，主要因汎德永業經銷的BMW與保時捷品牌新車5月大量到港交車，加上新車銷售蜜月期所致，尤其保時捷車款屬於先下訂後交車的期貨車，本受疫情影響較小，多款熱門休旅車包括BMW X1、X3、X4、X5與X6，及Porsche休旅車Cayenne Coupe與電動車Taycan等，仍保持強勁的銷售力道。

汎德永業表示，隨著全國疫情進入三級警戒，為落實防疫規範，盡量避免不必要的移動，公司將提供線上賞車、商談諮詢等銷售服務，共同為防疫努力。目前旗下熱門車款多數還處於消化階段，目前在手訂單能見度亦高，預期雖可能由於疫情造成遞延交車情況，但豪華品牌購車的需求仍然存在，尤其疫情下自駕開車是較為安心的方式，甚而可望進一步推升購車需求，而公司也會密切注意疫情發展情況，適時調整營運模式。

汎德永業強調，配合防疫需求，汎德永業嚴格遵照政府防疫指示辦理，全台展示中心與售後服務中心均落實體溫量測與訪客實聯制等措施，各展示中心周遭環境及車輛亦定期消毒。此外，車輛保養後，也會進行全面重點消毒，守護車主健康，而試乘服務人員除了會全程戴口罩外，車輛在試乘前後也會進行消毒，將感染風險降到最低。

展望下半年，汎德永業表示，目前BMW與保時捷新車的預收單情況仍然十分熱絡，且晶片缺貨問題亦不會造成重大影響，加上BMW兩款重磅電動車型－豪華純電旗艦休旅ix與首款四門純電動轎跑車i4，台灣已啟動線上預接單銷售服務，預計於第四季將可陸續抵台交車，而保時捷電動車Taycan入門後驅版也已於6月登台交車，以目前預收單相當火熱情況來看，下半年起電動車將能大力挹注汎德永業業績成長動能。

(工商 )