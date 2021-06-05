雙北市疫情持續嚴峻，至4日止兩市確診數達7769例，新北市雙和醫院護理師4日在臉書社團感性發文，被歧視、排擠、醫院暴力每天都在發生，踏進醫院前心裡有著莫名的壓力，又偷流了多少眼淚？能夠回家看到家人是無比的奢侈，她呼籲民眾抱怨不便時請多想想，麻煩待在家裡好好做好防疫，少責怪、多鼓勵。

基層護理師在「我是中和人」臉書社團發文說，自己擔任護理師第5年發生新冠肺炎，雙和醫院內科加護病房就變成了重症新冠肺炎專責病房，大家庭裡的每個成員每天暴露在危險之中。

看著新聞裡的民眾抱怨不能出門玩耍，「試問我們何嘗不是想要好好待在家？」現在能夠回家看到家人是無比的奢侈，被歧視、排擠、醫院暴力每天都在發生，每每踏進醫院前心裡沈重有著莫名的壓力，又偷流了多少眼淚？

基層護理師說，人力不足資源有限的狀況下大家還是撐著疲憊身軀幫病人治療著，苦中作樂大概是最好的形容詞；無數的臉部壓傷破皮、脫下兔寶寶連內褲都濕了。

她呼籲，當你在抱怨時請想想，醫護人員只是想在8個小時裡喝一口水、上一次廁所，麻煩待在家裡好好做好防疫，少責怪、多鼓勵，最後更期盼在疫情過後大家能夠真正重視護理人力的問題，大家都能夠平安渡過難關。

留言一出吸引近萬名網友回應，紛紛向她們表達感謝之意，更有網友說響應說，「我們都會乖乖在家防疫不亂跑，一起加油戰勝這病毒！」

(中時 )