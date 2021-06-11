全國疫情嚴峻，適逢端午連假將至，新北市唯一的原住民族地區烏來原鄉於6月12日至14日期間施行全區遊憩據點封閉，實施人流車流管制。烏來區長周守信說，烏來仍是零確診，很擔心人潮造成疫情擴散，連假期間將設置檢疫站管控，立體停車場停約可提供360個停車位，一旦停滿180個車位即停止車輛上山。

「現在上來也沒有什麼景點好看！」周守信說，雲仙樂園、台車、內洞、涼亭等知名景點都已經封閉，暫緩遊客到訪，遊客若堅持要上山，也沒有景點可到訪，此外，老街攤商多配合防疫停止營業，再次呼籲民眾連假期間不要到烏來旅遊。

此外，網傳「烏來的新娘潭，連日大雨新娘終於出現了」的影片，周守信強調，日前不少人打電話至區公所詢問，但新娘瀑布根本不在烏來，也不在台灣，是位於國外的景點，因為該影片在網路瘋傳，日前某天突破1000人次衝上烏來，「烏來根本就沒有新娘瀑布！拜託民眾別再來了！」

新北市原民局也再次提醒「端午連假防疫不鬆懈、「宅在家過節」，呼籲族人「勿探視」、「勿訪友」、「不餐敘」、「不聚會」，採以視訊線上團圓，更要保持低度活動。

烏來原鄉在6月12日至14日期間施行全區遊憩據點封閉，實施人流車流管制。防疫期間暫勿到烏來，避免疫情擴散，保護自己也保護他人，也提醒住在熱區民眾請儘速至新北成立前進社區里鄰的機動篩檢隊進行快篩，以3天為一周期，由醫師與護理、行政小隊組合，採機動式到各熱區快速設站，截至目前為止已成立37處社區篩檢站，呼籲族人配合廣篩共同抗疫，新北加油，一起撐過疫情。