國產疫苗還沒做臨床三期就被蔡總統「欽點」表示7月底可望開打，引發爭議；國政基金會永續發展組召集人陳宜民建議，可以讓國產疫苗在雙北疫區做三期試驗，引發熱議。台北市長柯文哲4日下午在防疫記者會中指出，「在台北市政府做得到的範圍內，一定會協助國產疫苗的試驗。」陳宜民隨即表示感謝柯P回應，並建議可以用「圈選接種」（Ring Vaccination）的理論所設計的臨床試驗。

國政基金會永續發展組召集人陳宜民4日在臉書表示，感謝柯P回應他的建議，願意考慮在台北市做第三期新冠肺炎疫苗臨床試驗。

陳宜民並附上聯亞疫苗王長怡董事長提出，由她的顧問Dr. Tom Monath建議、針對確診者接觸者的第三期臨床試驗。這是一個利用「圈選接種」（Ring Vaccination）理論設計的臨床試驗。

陳宜民說，「圈選接種」不會給參與者打安慰劑，而是把他們分成兩群，一群馬上打疫苗，另外一群則等三15天後再打疫苗，再比較這兩群疫苗接種者發病的比率。這種「圈選接種」臨床試驗已經應用在天花及伊波拉病毒的防疫工作上。

陳宜民說，希望柯P能夠與他及王長怡董事長見面討論一下，「因為面對新冠病毒持續蔓延的疫情，我們沒有鬆懈的本錢！」

(旺報 )