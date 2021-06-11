【LIVE直播】新北市今日本土新增120例 侯友宜最新說明 ｜2021.06.11

國內新冠肺炎本土確診11日再增286例，以新北市120例為最多，為唯一確診數破百之縣市，侯友宜說，昨日的篩檢量再度創新高，達4833人，抓出41名陽性確診者，非常感謝市民的配合，及早發現陽性就能降低病毒傳播。

侯友宜說，今日新增120例，以中和22人、三重21人、板橋13人為最多，總體確診個案達5406人，在整個熱區跟冷區中，對熱區一定採取圍堵、減災以及廣篩去阻絕傳播鏈，若是冷區則是採取精準疫調，包括，平溪雙溪以及烏來等區。

侯友宜強調，昨日快篩量又創新高4833個，有41個快篩陽性，陽性率為0.8%，實在非常感謝民眾的積極配合，希望在熱區的民眾能繼續踴躍出面廣篩，一起找出潛在的感染源。

針對疫苗接種，侯友宜說新北有四大原則，分別是避免群聚、快速施打、民眾好找，以及方便弱勢，但還須待中央分配疫苗量，而第一階段，將以85歲長者5.3萬人、長照機構人員2.4萬人以及第一至三類醫事、防疫人員及高接觸風險者約5千人，暫定於6月15日至17日優先施打，共計有8.2萬人接種，此外，侯友宜強調，「端午三天假，全天待在家」，真的謝謝市民的配合，為了低度活動，新北市路邊停車84小時免費，全市的旅遊景點全數關閉，請大家都待在家。