【LIVE直播】新北確診+87例 憂無症狀藏社區 侯友宜記者會最新說明

新北市今天新增87例，仍以中和、板橋以及新莊為最多，針對染疫新冠病歿者，市長侯友宜表示，新北市將針對所有設籍新北病歿的市民，每人發放10萬元慰問金，將會請社會局主動關懷。

侯友宜說，今天新增87例，中和18人、板橋14人、新莊12人，確診數達5929人，已有3197人解隔離，特別注意中和區還是維持確診數目高，這周確診雖都未破百例，但還是鼓勵民眾出面廣篩，才能夠全面壓制疫情，新北市還有一段艱辛的路要走。

對於染疫病歿者，侯友宜表示，新北市很多往生者，這段時間市長真的很難過，卻沒辦法一一到府上致意，因此新北市針對所有設籍新北市、因感染新冠肺炎往生的市民，每人發放10萬元慰問金，已經請社會局主動電訪關懷，同時若有諮商需求者，也會主動轉介心理諮商服務。

目前AZ疫苗啟動大規模接種，新北市也傳出3例長者死亡，新北市長侯友宜表示，詳細死亡原因有賴檢調詳查，會把死亡原因調查清楚後，讓民眾了解，此外接種現場都有醫生針對慢性病患者，做完風險評估才予以施打，後續會做到更嚴格的把關。

侯友宜表示，將全面擴大篩檢，包括社區快篩、機動快篩，同時也鼓勵企業快篩以及居家快篩，新北市也盡全力尋找快篩業者，以尋找品質好、價格低以及快速大量上市的廠商為主，同時媒合臨床醫療機構，希望能不斷擴充篩檢量能。