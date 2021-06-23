侯友宜主持防疫會議。（直播截圖）

北農群聚案延燒至新北與基隆，新北市長侯友宜今主持防疫會議，對於是否認為北農恐成為下一個萬華，不斷讓疫情擴散到其他縣市？侯友宜受訪表示，面對雙北所有群聚染疫事件，大家一定要共同承擔面對，才能儘速解決問題。

侯友宜說，北農群聚55例確診有一半波及到新北，比北市、也比基隆還多，但北北基是共同生活圈，不該分你我，快速解決問題才是最重要的，所以新北市從得知北農群聚事件後，第一時間展開擴大匡列、擴大採檢，就是要共同合作解決問題。