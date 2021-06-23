北農群聚恐成下一個萬華？侯友宜：不分你我 才能儘速解決問題 15:472021/06/23 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今主持防疫會議，對於是否認為北農恐成為下一個萬華做出回應。圖為冷清的萬華街頭。（資料照，摘自侯友宜臉書／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 侯友宜主持防疫會議。（直播截圖） 北農群聚案延燒至新北與基隆，新北市長侯友宜今主持防疫會議，對於是否認為北農恐成為下一個萬華，不斷讓疫情擴散到其他縣市？侯友宜受訪表示，面對雙北所有群聚染疫事件，大家一定要共同承擔面對，才能儘速解決問題。 侯友宜說，北農群聚55例確診有一半波及到新北，比北市、也比基隆還多，但北北基是共同生活圈，不該分你我，快速解決問題才是最重要的，所以新北市從得知北農群聚事件後，第一時間展開擴大匡列、擴大採檢，就是要共同合作解決問題。 微解封？侯友宜：新北沒這個條件 柯P祭「疫苗通殺」防堵北農群聚有用？名醫憂心點出關鍵漏洞 #北農 #群聚 #侯友宜 #解決問題 #下一個 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北農群聚54確診導致三級延長？指揮中心這樣說 14:572021/06/23 生活 三級警戒延長「餐廳先解封」？ 侯友宜這樣說 16:202021/06/23 生活 流動攤販比合法攤販多 侯友宜：困難但地方會想辦法克服 15:582021/06/23 生活 北農恐爆傳播鏈 專家談解封還太早 04:102021/06/23 生活新聞 新北發病與確診日趨近於0 侯友宜點出一關鍵就能控制疫情 09:332021/06/23 生活 環南市場爆15人確診 北車8街友都中鏢 北藝工地40人染疫 議員轟蓋牌 04:102021/06/23 焦點要聞 市場快篩護照上路 第一線先打疫苗 04:102021/06/23 焦點要聞 解讀民調結果 沈政男曝蔡政府打柯踢侯原因：擔心選舉 15:212021/06/23 政治 「北農感染沒有特別多」 柯文哲：3千人才11個快篩陽性 16:272021/06/23 生活 三級警戒有條件微解封 今拍板 04:102021/06/23 生活新聞 陳時中突擊檢查北市第一果菜市場 07:052021/06/23 政治 生活熱門新聞 桃園今＋7確診 足跡曝光僅龍潭三坑自行車道 - 生活 直擊超商開賣家用快篩 半小時秒殺 一看這景象超害怕 - 生活 打疫苗死亡累計144人 50多歲男接種隔天亡 解剖結果出爐 - 生活 解封夢碎！三級警戒延長至7／12 陳時中：大家再忍耐 - 生活 宜蘭2確診感染源不明 老翁在美打2劑BNT疫苗 返台又確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。