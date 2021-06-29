侯友宜見證亞東醫院團隊點交歸還飯店。（亞東醫院提供）

3歲小妹妹送醫護人員打氣卡片。（亞東醫院提供）

配合新北市府防疫，亞東醫院自5月28日起進駐2家「加強版防疫專責旅館」，其中三重集中檢疫所今（29日）病人清零，飯店點交歸還，醫護團隊回歸醫院，新北市長侯友宜親自到場，見證任務圓滿完成。

三重集中檢疫所由亞東醫院門診部主任林恆甫擔任指揮官，偕同亞東創傷團隊外科醫師帶隊進駐，提供快篩陽性、輕症或無症狀病人觀察、追蹤、恢復，27天共照護病患210人，今天病人清零，醫護團隊回歸醫院，持續於院內對抗疫情。

此外，團隊離館前協助飯店所有工作人員唾液PCR追蹤，均為陰性。

林恆甫表示，服務團隊約60人，分為醫療 （M Team）、安全（P Team）、及後勤（H Team），每日平均出勤12位醫護人員，共照護210個確診病人，其中僅21人因病情變化轉院，其餘90％的病人順利解隔，後續追蹤病人狀況，皆恢復良好，無再入院治療個案。

林恆甫說，入住三重集檢所的病人中，年紀最輕是僅3歲的小妹妹，小妹妹展現勇敢的一面，給予周遭正能量，還畫了一張卡片送給醫護團隊，這份單純的美好，溫暖團隊所有人。

林恆甫指出，使用飯店做為台灣「直艙」醫院，可能是避免萬人級COVID-19確診病人醫療系統失能的解方，相信此次亞東防疫經驗，將是未來醫療體系的教科書。

林恆甫說明，「直艙」是他自創的詞彙，靈感來自mobile chamber，團隊機動式配合防疫需求至檢疫所，適用於病患人數少的規畫方式。因三重檢疫所為有樓層的飯店，故用有向上發展之意的「直」艙。飯店有衛浴、排水設施，提供病人較好的治療環境，且更能確保隔離效果，減少醫病不必要接觸。