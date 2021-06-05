彰化縣社會處請來專業健身教練拍攝簡易運動健身影片，要讓因關懷據點關閉、宅在家的長者跟著影片動一動。（謝瓊雲攝）

彰化縣社會處「尋找運動王」要爺奶看影片動起來，拍照上傳還能拿好禮。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

全台防疫第三級警戒，彰化縣291處社區照顧關懷據點關閉、暫停服務，彰化縣長王惠美請來健身老師拍攝影片，呼籲宅在家的阿公阿嬤跟著動起來，還要尋找運動王，民眾只要將長者在家看影片做運動的影片上傳粉專，次數最多的前10名還可以獲得特別獎。

王惠美表示，新冠肺炎疫情嚴峻，長輩宅在家防疫，卻導致缺乏運動，恐讓身體機能快速下滑，透過影片教學，讓老師線上教大家做運動，動作很簡單不論站著、坐著都可以做，每天做30分鐘，動一動、身體才健康。

王惠美提醒長輩，運動過程中如果覺得喘，可先稍作休息，以自己體能狀況能接受的程度為主。她也再次呼籲，這段時間請大家「喀惦腳（不要到處跑），沒代誌麥出去，置厝裡看電視做運動尚實在！」盼長輩們都能顧好自己的筋骨，待疫情結束後，再到據點和老朋友相見歡。

社會處長青福利科指出，即日起至6月30日每天上午7點30分，健身影片會在有線電視第3台公益頻道播出，縣府社會處FB粉絲專頁、或至YouTube搜尋「阿公阿嬤動起來」；讓長輩每天維持活動能力，在家也能做運動。

同時還辦理「尋找運動王」活動，民眾只要拍下家中長者、阿公阿嬤看影片做運動的照片，上傳至社會處FB粉專，上傳次數最多者，前10名可獲特別獎，其餘參加者，主辦單位也將辦理抽獎，從中抽出若干名幸運民眾，贈送精美好禮。

(中時 )