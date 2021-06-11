明天起就是一連三天的端午節連續假期，新北市交通局表示，因應防疫第三級警戒，新北市主要風景區均已關閉，行駛各風景區的公車部分路線也配合減班或停駛，請民眾連續假期待在家過節，防疫保平安。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北市區公車以往因應連假人潮，配合景點路線加開班次，但今年端午連假受疫情影響，各風景區園區均已暫時關閉，因此公車部分路線減班或停駛。

林詩欽說，風景區公車路線減班的有烏來內洞的849線公車、三峽滿月圓的807線、東眼山的710線（台灣好行），以及北觀處中角灣、野柳地質公園的716線、金山青年活動中心的863線、九份的965線、平溪795線公車；雙溪區新巴士則停駛。

交通局再次提醒新北市主要風景區均已關閉，民眾端午連假期間請宅在家、不外出、不團聚，簡單過節平安防疫。防疫及交通相關資訊可透過懶人包上的QR CODE連結進入「新北災訊E點通」、「我的新北市FB」、「新北即時交通資訊網」 、「新北交通族FB」查詢。