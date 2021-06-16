需求不減，支撐國際鐵礦石走揚；儘管中國即將迎來雨季，但鋼鐵需求似乎未減弱，因此支撐煉鋼需求，進而帶動國際鐵礦石走揚，為連續5個交易日上漲。

周二(15日) 62%國際鐵礦石價約漲0.02%，65%國際鐵礦石價約漲0.4%，58%國際鐵礦石價約跌0.1%；英國鐵礦石約漲0.5%；美國鐵礦石約漲0.02%。

大連期交所9月鐵礦石期約漲0.12%，7月焦煤約漲2.6%，焦炭約漲0.6%；上海期交所近月螺紋鋼約跌0.6%，熱軋板捲約跌1.5%，不鏽鋼約跌2.4%。(商品行情網)