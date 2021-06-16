（無薪假走勢。圖／勞動部提供）

勞動部16日公布最新的無薪假統計，目前總計有625家企業實施無薪假，總計有6,383人受影響。勞動部表示，這次增加158家，人數增加1,318人，主要落在批發及零售業，單週就增加50家，與住宿及餐飲業，單週就增加477人。

勞動部8日公布無薪假實施家數計467家，實施人數5,065人，而這一期來到625家，實施人數6,383人。110年6月8日公布實施家數計467家，實施人數5,065人，單週增加158家，人數增加1,318人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休1日至4日。

針對無薪假，勞動部也有充電再出發訓練計畫與安心就業計畫兩方案。「充電再出發訓練計畫」提供實施無薪假事業單位最高350萬元辦訓補助，無薪假勞工參訓可獲訓練津貼補助，採基本工資每小時160元發給，每月最多120小時，最高可領津貼1萬9,200元；「安心就業計畫」也是勞動部針對無薪假紓困措施，符合條件勞工可領取實施無薪假前一年內的平均月投保薪資，與實施無薪假期間月薪差額的50％補貼。

另外，經濟部已啟動今年的商業服務業紓困措施，這次申請條件，已經排除「企業不得實施無薪假」的限制。對此，經濟部也強調，企業確實可以同時申請經濟部的商業服務業紓困，以及減班休息的補助的充電再出發或安心就業計畫。