立法委員許淑華高喊「我要疫苗」，呼籲政府盡速引進疫苗。（國民黨南投縣黨部提供／林欣儀南投傳真）

台灣疫情嚴峻，昨又造成33人死亡，國民黨南投縣黨部響應防疫三訴求、祈願五行動，由立委馬文君、許淑華及黨籍縣議員、13鄉鎮市黨部幹部共同錄製影片，以「V」手勢向政府疾呼「台灣需要疫苗」，並號召全民參與「V手勢運動」。

「全民要疫苗，請給我們疫苗」、「草屯人要疫苗，其他免談」，參與影片錄製的南投縣民意代表紛紛疾呼，要求政府盡速開放疫苗進口、不要刁難，縣黨部指出，大家一起秀出英文「V」字手勢，象徵疫苗、施打及抗議勝利，希望向國際社會與蔡英文政府發出強烈呼聲。

縣黨部強調，國民黨提出的「防疫3訴求」包括對國際、對政府與對人民，除呼籲國際社會幫助台灣取得國際認證的疫苗、幫助台灣就是幫助世界；同時要求政府拿出行動救人命，國難當頭，政府應放下傲慢、拿出行動；訴求中也號召人民「風雨同心、團結抗疫」，以5項行動表達心聲。

5項行動包括換頭貼、繫黃絲帶、上傳心聲、參加及邀請、KMT行動平台，呼籲全民換上「台灣需要疫苗 (Taiwan Needs Vaccines)」臉書頭貼、讓世界看見人民迫切的需求，並將國民黨設計「台灣需要疫苗Taiwan Needs Vaccines」貼紙圖檔貼在門口、陽台等處，表達心聲。

「上傳心聲」則是請民眾在紙上寫下一句最衷心的盼望與祝福，並自拍上傳臉書頁面留言處，彼此相互打氣；「參加與邀請」則是號召全民按下參加、邀請朋友，讓訴求與祝福無限擴散：最後是「KMT行動平台」，將由國民黨籍立委監督政府上緊發條、縣市首長在地方指揮調度。

(中時 )