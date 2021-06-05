台灣高等檢察署今（5日）傳出一名書記官確診，高檢署立即啟動應變機制，將曾與該書記官接觸者進行匡列，通知即日起居家辦公，進行自我健康監測。

高檢署表示，為避免疫情擴散，其他人員若曾與確診書記官面對面交談超過15分鐘、共餐，或有其他密切接觸情形者，得於逕報主管同意後，居家自我健康監測。

該名確診書記官與高檢署第1例確診者為同一間辦公室同事，上（5）月28日開始居家辦公，並經衛生主管機關於29日核發接觸者居家隔離通知書，居家隔離期間自5月29日起至6月4日止，該名書記官曾於上月28日出現發燒症狀，但經快篩檢驗結果為陰性，PCR檢測結果亦於6月3日經通知為陰性，至今日始通報確診。

高檢署指出，該名書記官上月25日、27日曾到辦公室上班，上班期間均全程配戴口罩，並於5月24日、26日、28日居家辦公。

防疫應變小組目前已通知他發燒前3日曾接觸人員進行匡列，並對其辦公的第二辦公室大樓進行第3次全棟消毒，該樓層紀錄科人員將從7日起至6月11日止全部居家辦公。

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(中時 )