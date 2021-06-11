土銀今日也淪陷了，總行1名員工確診，但有網友在PTT上爆料，該行員發燒，土銀澄清表示發現該同仁有異狀就請其回去，且接觸人員目前也都居家自我管理，皆都符合嚴格的防疫措施。

有民眾在PTT上爆料指出，總部有員工發燒3天不請假還每天吞退燒藥照常上班，是同事看不下去要求去快篩，結果是陽性，經PCR檢測確診，且員工確診之後，也未做好補救措施。

土銀表示，當指揮中心宣布升級到3級警戒後，分行即啟動分組上班，總行也都進行分流上班與異地辦公，並且上下午都要量體溫一次，採取嚴格的標準防疫。

土銀指出，該確診員工是管理部門人員，不會與客戶接觸，6月7日該同仁有發燒的情形，所以請他回家休息；到了9日體溫恢復正常(36.4度）才到辦公室，但是下午又再度升溫，所以請其快篩呈現陽性、接著PCR檢測確診。

該員確診之後，土銀就全棟樓清消，接觸的同仁與部門成員（4名）也進行快篩目前是呈現陰性，也先居家自我管理；至於確診的員工是北漂青年，未與家人同住，此案也是土銀首位員工確診。