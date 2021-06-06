在大陸結一次婚到底要花多少錢？除了置辦婚宴酒席、婚慶禮儀等，佔據帳單最大宗的非彩禮莫屬。根據騰訊新聞谷雨數據《2020年國人彩禮調查》顯示，有超過7成、73.8％婚姻都收過彩禮，山東以86.6％比例成為最流行送彩禮的地區；浙江則以平均18.3萬元（人民幣，下同）的禮金，在大陸所有地區高居第一，是全大陸禮金均值的2.65倍。

另透過數據寶調查指出，對比各地彩禮禮金與居民人均可支配收入的比值發現，有9個地區彩禮占可支配收入的比例超過3倍，其中比值最高的是黑龍江，彩禮金額是居民可支配收入的6.1倍。

調查顯示，全大陸彩禮禮金平均值為6.9萬元，再看到2020年全大陸的居民人均可支配收入為3.22萬元，這意味著一般人需要拿出1年可支配收入的2倍以上來支付彩禮禮金。分地區看，海南、吉林、新疆、重慶、廣西、四川等地彩禮禮金較低，均不到4萬。

而實際上，有超過4成家庭因彩禮禮金問題發生矛盾。彩禮為何能成為困擾年輕人的難題，很大程度與男女雙方對待彩禮的態度迥然不同有關。調查顯示，60.9％的女性看重彩禮金額多少，但只有15％的男性認為金額多少很重要。男性最傾向合理的禮金金額是1到5萬元，女性則最傾向5到10萬元。

(旺報 )