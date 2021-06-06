【LIVE直播】新北市新增本土160例確診 市長侯友宜防疫記者會說明最新情形

中央流行疫情指揮中心今天（6日）公布新增本土個案335例，8例校正回歸，總計343例，另外增加36例死亡個案；343例中以新北市160例最多，最新動態如何，請鎖定中時新聞網下午3時的新北疫情記者會直播。

新北市今日新增160例本土個案，累計4938例為全台最高；新北市長侯友宜下午主持防疫會議表示，這段時間內社區篩檢站篩共驗出陽性有788人，根據他的視察，絕大多數是無症狀確診者，「所以呼籲不管你是熱區、重熱區還是其他地區，只要是新北市民都鼓勵出來篩檢。」

侯友宜說，新北市社區總篩檢量達3萬3310人，今日陽性率2.4％，比昨天略降，再次呼籲市民出來廣篩。

侯友宜說，今日新增確診中，三重區新增38例最多，可見三重區防禦率有下降趨勢，市民一定要更低度的活動；這也是三重區確診個案首度超過板橋、中和，新北市將在三重區增設亞東篩檢站，另外還有三重聯合醫院可以篩檢，呼籲新北市民都出來廣篩。

新北市今日新增160例本土個案，累計4938例為全台最高；新北市長侯友宜下午主持防疫會議表示，這段時間內社區篩檢站篩共驗出陽性有788人，根據他的視察，絕大多數是無症狀確診者。（翻攝自直播畫面）

(中時新聞網)